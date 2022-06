O treinador português Paulo Sousa sublinhou, esta terça-feira, numa mensagem de despedida do Flamengo e dos adeptos do clube que deixou a 9 de junho, que há coisas e pessoas que não se controlam e que a passagem pelos rubro-negros também serviu como uma aprendizagem.

«Foi um tempo de muita aprendizagem. Como já disse várias vezes, existem coisas e pessoas que não controlamos, não conseguimos mostrar, convencer e fazer acreditar que existe um outro caminho. Para se querer verdadeiramente mudar e evoluir no sentido da dimensão do clube, é fundamental todos - sem exceção - rumarem com a mesma confiança e convicção no mesmo caminho», pode ler-se, numa mensagem nas redes sociais do técnico de 51 anos.

«Obrigado à nação rubro-negra e ao povo brasileiro, pela forma calorosa como me trataram e por me terem contagiado com a vossa paixão. Quero desejar boa sorte e sucesso ao meu colega Dorival Jr e a cada jogador», apontou, ainda.

Paulo Sousa chegou no final de dezembro de 2021 ao Flamengo e conduziu a equipa em 32 jogos, durante cinco meses e meio.

O ex-jogador concluiu a sua passagem pelo décimo clube da carreira como treinador, depois de QPR e Leicester (Inglaterra), Swansea (Gales), Videoton (Hungria), Maccabi Tel Aviv (Israel), Basileia (Suíça), Fiorentina (Itália), Tianjin Quanjian (China) e Bordéus (França). Treinou já, pelo meio, a seleção da Polónia, além dos sub-16 de Portugal.