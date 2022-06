O futebolista português Afonso Sousa foi confirmado como reforço do Lech Poznan na quarta-feira e, esta quinta-feira, ao longo do dia, o clube polaco trabalhou a apresentação do jogador nos seus canais oficiais através de algumas publicações, uma delas sem esquecer outro português, Paulo Sousa, antigo selecionador da Polónia.

Numa montagem publicada nas redes sociais, o Lech não esqueceu o antigo selecionador do país, que trocou a Polónia pelos brasileiros do Flamengo – de onde já saiu – no final de 2021.

O Lech colocou Paulo Sousa ao lado de uma imagem do artista Drake para espelhar um sentimento de desdém pelo técnico, enquanto colocou Afonso Sousa ao lado de outra imagem de Drake, em jeito de boas-vindas ao ex-Belenenses e FC Porto.

«Erro de correspondência, hein?», escreveu o clube.