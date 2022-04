O duelo de treinadores portugueses na Libertadores sorriu a Paulo Sousa. O Flamengo recebeu e venceu o Talleres, orientado por Pedro Caixinha, por 3-1, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da competição.

Gabigol fez o 1-0 de penálti aos 11 minutos e Everton Ribeiro aumentou para 2-0 ao minuto 26. Ainda na primeira parte, a equipa argentina reduziu a diferença por Fertoli (45+1m).

O resultado foi fixado por Everton Ribeiro, que bisou aos 60 minutos, para o 3-1 final, numa noite marcada também, na Libertadores e no Brasil, pela goleada histórica do Palmeiras de Abel Ferreira.

No outro jogo da jornada no grupo do Flamengo, o Universidad Católica venceu o Sporting Cristal, por 2-1. Na classificação, o Flamengo lidera isolado com seis pontos. Universidad e Talleres têm três cada e o Sporting Cristal ainda não pontuou.

O resumo do jogo: