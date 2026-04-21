O Shabab Al-Ahli, treinado pelo português Paulo Sousa, foi eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões da Ásia, esta terça-feira, ao perder por 1-0 ante o Machida Zelvia, do Japão (que já tinha eliminado o Al Ittihad de Sérgio Conceição nos quartos de final), num jogo com minutos finais dramáticos para a equipa dos Emirados Árabes Unidos.

A formação orientada por Paulo Sousa ficou em desvantagem aos 12 minutos, com um golo de Yuki Soma, atleta que representou o Casa Pia em 2023 e 2024. O nipónico aproveitou uma asneira do sérvio Bogdan Planic na área defensiva, ganhou a bola e contornou o guarda-redes Hamad Al Meqebaali, rematando para o 1-0.

Na segunda parte, já depois de Paulo Sousa ver um cartão amarelo ao minuto 49, Guilherme Bala ainda marcou o que seria o golo do empate, aos 64 minutos. Porém, o lance foi anulado por fora de jogo.

Já no segundo de sete minutos de compensação, o mesmo Guilherme acreditou, fugiu da esquerda para o meio e… disparou uma Bala para o 1-1! A festa foi imensa, mas por instantes: o golo foi anulado, com recurso do árbitro às imagens, por um motivo raramente visto: o lançamento lateral na origem da jogada, marcado por Kauan, foi efetuado ainda quando o jogo estava parado para a substituição na equipa do Machida Zelvia (entrou Henry Mochizuki para a saída de Hotaka Nakamura). Os protestos da equipa dos Emirados, incluindo de Paulo Sousa, foram em vão.

O jogo arrastou-se bem para lá dos sete minutos de compensação dados, até aos 90+13, mas o resultado não mais se alterou, apesar da insistência da equipa dos Emirados. Após o apito final, vários jogadores do Al Ahli não contiveram a frustração e houve, pelo menos, um cartão vermelho mostrado pelo árbitro.

Na final, a equipa japonesa vai defrontar o Al Ahli, da Arábia Saudita, que venceu o Vissel Kobe, do Japão, por 2-1, na segunda-feira.

A final está agendada para as 17h15 do próximo sábado, no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita, que também foi palco dos jogos das meias-finais.

O Al Ahli procura revalidar o título conquistado na época passada, na qual bateu outra equipa japonesa na final, o Kawasaki Frontale, por 2-0.

Já o Machida Zelvia, treinado por Go Kuroda, chega à final na sua primeira participação na prova continental, para a qual se apurou graças ao terceiro lugar obtido na edição 2024 da primeira liga japonesa (a sua primeira participação no principal campeonato do país). Em 2025, ficaram no sexto lugar.

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