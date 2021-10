Chegou ao fim a era (turbulenta) de Mike Ashley no Newcastle. 14 anos depois da entrada do empresário inglês, os «mapgies» foram vendidos a um consórcio da Arábia Saudita, PCP Capital Partners.



«Um grupo de investimento liderada pelo Fundo de Investimento Público, e também composta pela PCP Capital Partners e RB Sports & Media, concluiu a aquisição de 100 por cento do Newcastle United Limited e Newcastle United Football Club Limited da St. James Holdings Limited», lê-se na nota divulgada pelo clube.



Os compradores, um consórcio que incluiu o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e a PCP Capital Partners que tem como rosto mais visível a empresária britânica Amanda Staveley, conhecida pelas suas relações privilegiadas com os países do Golfo Pérsico, pagaram o centenário clube inglês por 300 milhões de libras, cerca de 339 milhões de euros.



Esta operação financeira levou a que a Amnistia Internacional (AI) escrevesse uma carta do diretor executivo da Premier League por causa da situação dos direitos humanos na Arábia Saudita. Mais tarde, foi a vez da BeIN Sports, cadeia de televisão detentora dos direitos televisivos da Premier League em vários pontos do planeta, se manifestar contra a venda, acusando os sauditas de incentivarem a prática de serviços de streaming ilegais.



Apesar de todos os protestos, a Premier League validou o negócio a 7 de outubro e este foi oficializado esta tarde.



O Newcastle é um dos emblemas históricos do futebol inglês e conta no seu palmarés com quatro títulos da Liga inglesa, seis Taças de Inglaterra e uma Supertaça inglesa.