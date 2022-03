Cerca de uma centena de atuais e antigos atletas, de vários desportos, assinaram uma declaração a favor da paz na Ucrânia, promovida pela associação Peace and Sport, segundo anunciou esta sexta-feira a organização presidida pelo príncipe do Mónaco, Alberto II.

Em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, campeões olímpicos e mundiais assinalaram que «a comunidade global da associação Peace and Sport pode e deve desempenhar um papel decisivo na atual crise».

O costa-marfinense Didier Drogba, vice-presidente da associação, e o francês Christian Karembeu, ambos antigos futebolistas, o francês Stéphane Diagana e a britânica Paula Radcliffe, antigos atletas, e o ex-canoísta francês Tony Estanguet estão entre os que assinaram a declaração.

Entre os desportistas em atividade, destaca-se o velocista jamaicano Yohan Blake, a canoísta australiana Jéssica Fox e o ciclista Chris Froome, numa lista que integra dois ucranianos, o voleibolista Oleksiy Klyamar e a praticante de squash Yulia Pugash, e uma russa, a xadrezista Alexandra Kosteniuk.

