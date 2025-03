O internacional espanhol Pedri mostrou sinceridade (e também um pouco de brincadeira) sobre o que disse a Lamine Yamal, quando o colega na seleção de Espanha falhou o penálti frente aos Países Baixos, no domingo, no desempate dos quartos de final da Liga das Nações.

«Que penálti de m** que bateu», referiu o médio do Barcelona, entre risos, quando questionado pelos jornalistas sobre a primeira coisa que tinha dito a Lamine, logo após a grande penalidade.

Ainda assim, o médio, de 22 anos, defendeu e deixou rasgados elogios a Yamal, também seu colega no Barcelona.

«É um jogador que vai aprender com isso. Ele não está sob pressão e é preciso lançar para poder falhar. Estou surpreendido com a sua calma. Dribla com muita facilidade e é um jogador que é preciso cuidar, é preciso estar com ele e, acima de tudo, é preciso que ele se divirta em campo, que é o que tem de fazer», concluiu.

A Espanha garantiu a presença na final four da Liga das Nações, na Alemanha, ao vencer os Países Baixos nos penáltis. Nas meias-finais, joga contra a França.