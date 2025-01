O treinador do Santos, o português Pedro Caixinha, falou na noite de quinta-feira sobre a chegada do brasileiro Neymar ao plantel, afirmando que sabe como é que o antigo jogador do Al Hilal vai chegar e onde é que ele vai jogar, referindo que quer conversar com o jogador sobre isso.

«Sim, temos muito claro onde é que ele vai jogar, temos muito claro como ele vai chegar. Ainda não tive oportunidade de falar com ele, ele ainda não foi apresentado. Terei todo o gosto em falar depois de ele estar connosco e depois de ter essa conversa com ele. Estamos muito satisfeitos por receber um jogador com a qualidade que o Neymar tem e que certamente vai dar-nos dinâmicas totalmente diferentes à equipa», afirmou Caixinha, em conferência de imprensa, na noite de quarta-feira, após a derrota por 3-1 ante o São Bernardo, em jogo do Campeonato Paulista.

«O que sabemos neste momento é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ter a apresentação em São Paulo, vai ter de estar também com o grupo e connosco para podermos conhecê-lo pessoalmente, depois tem a apresentação na Vila e nós já estamos a fazer um levantamento claro», disse, referindo que falou com o antigo treinador de Neymar, o compatriota Jorge Jesus.

«O Jorge Jesus é português, eu já falei com ele, não vou revelar o teor da conversa. Temos acesso aos dados de treino, sabemos que vai chegar em muito boas condições para poder, o mais rapidamente possível, ser utilizado. Tem ritmo de jogo? Não tem. Tem base de treino, está disponível? Obviamente que sim. Todos sabemos onde é que ele se sente confortável a jogar, não é preciso ter muitas ideias sobre isso. É essa conversa que queremos ter com ele, para que seja um jogador determinante e que se sinta mais do que confortável no espaço de jogo e a função que ele gosta de exercer», concluiu Caixinha.

O Santos é 2.º classificado do grupo B do Paulista, com quatro pontos, atrás de Guarani (sete) e à frente de RB Bragantino (quatro) e da Portuguesa (dois).