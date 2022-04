O treinador português Pedro Caixinha estreou-se com uma derrota no comando técnico do Talleres, que perdeu esta sexta-feira por 2-1, na casa do Gimnasia, em jogo da oitava jornada do grupo A da Taça da Liga argentina de futebol.

O Talleres adiantou-se no marcador com um golo do médio Matias Esquivel, aos 34 minutos, que valeu a diferença ao intervalo. Porém, o Gimnasia deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do avançado Cristian Tarragona e do médio Brahin Alemán, aos 49 e 62.

Já com o 2-1 no marcador, o Talleres, de Caixinha, teve duas expulsões, a primeira de Enzo Díaz aos 69 minutos e a segunda de Ramiro González, já em tempo de compensação (90+2m), esta antes de uma grande penalidade que Alemán não conseguiu converter, no que seria o 3-1 para o Gimnasia.

O grupo A é liderado pelo Racing Club, com 15 pontos, seguido do Defensa y Justicia e do Union Santa Fé, ambos com 14, e do River Plate, com 13, enquanto o Gimnasia é nono, com nove pontos, e o Talleres é 12.º, com cinco.

