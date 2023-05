O Bragantino, clube brasileiro treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou na madrugada desta quarta-feira na receção ao Estudiantes, da Argentina (0-0), em jogo da terceira jornada do grupo C da Taça Sul-Americana.

Depois de duas vitórias, tal como o Estudiantes, o Bragantino soma o primeiro empate, mas segue na liderança, com sete pontos, os mesmos da equipa argentina.

O conjunto brasileiro tem melhor saldo de golos nesta altura (9-1, para 5-0 do Estudiantes). No outro jogo da ronda, os paraguaios do Tacuary venceram o Oriente Petrolero por 3-1 e somaram os três primeiros pontos. Os bolivianos seguem sem pontuar, antes de receberem o Bragantino de Caixinha, a 26 de maio (01h00 em Portugal Continental).