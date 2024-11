O Al Gharafa, do Qatar, treinado pelo português Pedro Martins, empatou esta segunda-feira a um golo na visita ao Persépolis, do Irão, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.

Com o ex-FC Porto Yacine Brahimi a titular, bem como outros jogadores mais reputados, como Joselu (ex-Real Madrid), o Al Gharafa viu-se em desvantagem já na segunda parte: um golo do iraniano Farshad Faraji deu vantagem ao Persepolis, no jogo disputado em Teerão.

Porém, bastariam três minutos para o empate, com Ahmed Al Ganehi a fazer o 1-1 aos 56 minutos, pouco depois de ter entrado em campo.

No Persépolis foi titular o ex-Marítimo e Gil Vicente, Ali Alipour. O luso-angolano Lucas João, que em Portugal jogou como sénior no Nacional e no Mirandela, foi suplente utilizado.

Na classificação do grupo Oeste, o Al Gharafa é 6.º classificado à condição, com quatro pontos. O Persépolis é 9.º entre 12 clubes, com dois pontos. Os oito primeiros, quer a Oeste, quer a Este, apuram-se para a fase seguinte.