Champions asiática: Pedro Martins perde e falha «oitavos»
Al Gharafa derrotado pelo Tractor (2-0)
O Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, perdeu diante do Tractor, do Irão, por 2-0 e está fora da Liga dos Campeões asiática.
A jogar em casa, o conjunto orientado pelo treinador português tentava chegar aos «oitavos» da competição. No entanto, o Al Gharafa sofreu o primeiro golo aos 61 minutos por intermédio de Mehdi Hashemnejad.
A precisar de vencer para seguir em frente, a equipa de Pedro Martins sofreu o segundo aos 81 minutos. Amirhossein Hosseinzadehm colocou os visitantes a vencer por 2-0 e sentenciou o jogo.
Com este resultado, Pedro Martins, ao contrário de Sérgio Conceição, falha o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática.
النـتيجـة النهـائيـة #دوري_أبطال_آسيا_النخبة pic.twitter.com/OqxYoC8dIt— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) February 17, 2026
