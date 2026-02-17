O Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, perdeu diante do Tractor, do Irão, por 2-0 e está fora da Liga dos Campeões asiática.

A jogar em casa, o conjunto orientado pelo treinador português tentava chegar aos «oitavos» da competição. No entanto, o Al Gharafa sofreu o primeiro golo aos 61 minutos por intermédio de Mehdi Hashemnejad.

A precisar de vencer para seguir em frente, a equipa de Pedro Martins sofreu o segundo aos 81 minutos. Amirhossein Hosseinzadehm colocou os visitantes a vencer por 2-0 e sentenciou o jogo.

Com este resultado, Pedro Martins, ao contrário de Sérgio Conceição, falha o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática.

