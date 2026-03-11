No meio de tantos golos (ainda por cima bonitos) no PSG-Chelsea, nesta quarta-feira, talvez tenha passado despercebido um episódio infeliz a envolver um jogador português.

Já nos descontos, com o Chelsea a perder 4-2 (PSG ainda viria a marcar mais um), Pedro Neto empurrou um apanha-bolas adolescente, causando-lhe uma queda.

O sucedido causou alguma confusão no relvado e o próprio sentiu a necessidade de pedir desculpa através da TNT Sports.

«Eu gostaria de me desculpar pela situação que aconteceu com o apanha-bolas, já falei com ele. Aconteceu com as emoções do jogo. Estávamos a perder e ele protegeu a bola. Eu dei-lhe um pequeno empurrão e vi que o aleijei. Eu não sou assim. Pedi-lhe desculpa e dei-lhe a minha camisola também», começou por justificar.

«Ele veio falar comigo e até riu-se, porque estava feliz por ter-lhe dado a camisola. Pedi-lhe desculpa umas 35 vezes», garante Pedro Neto.