O Chelsea recebeu e goleou o Southampton por 4-0, esta terça-feira, em jogo da 27.ª jornada da Premier League inglesa, num jogo em que o português Pedro Neto marcou um golo e assistiu para outro.

Com um português de cada lado de início – Pedro Neto no Chelsea e Mateus Fernandes no Southampton – foi a equipa da casa a inaugurar o marcador, por Christopher Nkunku, aos 24 minutos.

Ainda na primeira parte, apareceu Pedro Neto em evidência. O extremo português, após um bom trabalho de Nkunku, desmarcou-se pela esquerda e recebeu a bola do francês, antes de rematar de pé esquerdo na área, para o 2-0 (36m). Aos 44 minutos, Pedro Neto bateu um livre para a área e Levi Colwill concluiu para o 3-0.

Na segunda parte, o 4-0 foi apontado por Marc Cucurella, aos 78 minutos de jogo, assistido pelo recém-entrado Tyrique George.

Jogo com estreia nos londrinos

Além de George, de Josh Acheampong e Dewsbury-Hall, o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, lançou eme jogo o francês Mathis Amougou, estreia absoluta na equipa principal. O médio de 19 anos, vindo do Saint-Étienne no mercado de inverno, entrou aos 83 minutos.

Chelsea pressiona Manchester City em lugar de Champions

Com esta vitória, o Chelsea subiu ao 4.º lugar, com 46 pontos, ficando, à condição, a um do Nottingham, que tem 47 e menos um jogo. Ultrapassou ainda à condição Manchester City e Newcastle, ambos com 46, na disputa pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O Nottingham joga na quarta-feira em casa ante o Arsenal, 2.º classificado. O Manchester City visita o Tottenham e o Newcastle vai a Anfield defrontar o líder Liverpool. O dia tem ainda um Brentford-Everton e um Manchester United-Ipswich. Todos os jogos são às 19h30, exceto o Liverpool-Newcastle, às 20h15.

Já nesta terça-feira, houve três jogos, com destaque para a vitória do Fulham ante o Wolverhampton, no duelo de treinadores portugueses Marco Silva e Vítor Pereira.