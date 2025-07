Pedro Pinto, defesa-central de 30 anos, é reforço do Sumqayit, da primeira divisão do Azerbaijão. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira.

O jogador assinou um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção, pelo clube que em 2024/25 chegou à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Pedro Pinto passou pela formação do Oliveira do Douro e do Leixões, onde se estreou como profissional. Ao longo da carreira passou por clubes como o Arouca, V. Setúbal, Leixões e desde 2021/22 representava o Petro de Luanda.

Ao serviço do clube angolano conquistou quatro campeonatos, duas Supertaças e três Taças de Angola. Na temporada passada, ao serviço do Petro de Luanda, Pedro Pinto realizou 34 jogos e fez uma assistência.