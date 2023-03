O futebolista espanhol Pedro Porro, ex-Sporting agora no Tottenham, mostrou desconhecimento sobre a conferência de imprensa arrasadora do seu treinador, Antonio Conte, após o empate ante o Southampton do último fim de semana (3-3), na qual criticou jogadores e responsáveis do clube.

A reação de Porro foi, no mínimo, curiosa. «A primeira coisa é: do que é que estás a falar? Eu não ouvi nada até agora», referiu, em entrevista ao The Guardian, numa altura em que está ao serviço da seleção espanhola.

Depois de confrontado pelo jornal inglês com as imagens e as palavras de Conte, Porro não se alongou. «Bem, é a opinião dele. Não vou envolver-me. Não é comigo», afirmou.

Por outro lado, Porro mostrou ter mais para dizer em resposta ao antigo treinador do Tottenham, Tim Sherwood, que após a estreia do lateral-direito frente ao Leicester disse: «Pedro Porro é tão mau, é inacreditável».

«Isso não me incomoda, exatamente. Sabemos que as pessoas vão ter a sua opinião, que vão dizer que jogas mal, que não és bom e outras coisas. Tentas nem fazer caso disso, mas é impossível. Tens sempre alguém a dizer: “Viste isto?”. Tu lês o que é dito sobre um jogador que está há dois dias num clube – dois dias – e isso atinge-te porque tu pensas: “Acabei de chegar aqui”. Eu não sou uma máquina, que chega e conhece toda a gente, que está integrado. Espero que ele continue a dizer coisas más sobre mim, vai tornar-me mais forte», disse Porro.

«É só uma semana, nunca tive minutos no City, nunca joguei em Inglaterra. É um par de dias, comecei com o Leicester. O que querem? Que marque cinco golos e faça 70 cortes? Todos podem ter um mau dia. Eu só sigo em frente: a ter aulas de inglês, a integrar-me no grupo e a adaptar-me», prosseguiu Porro, que deixou ainda um recado final a Sherwood.

«Não o conheço, não sei o que é que aconteceu para ele falar. As pessoas passaram isso, a dizer que ele falou mal de mim. Mas não vai ser o primeiro a ter de calar-se», defendeu.