O lateral-direito Pedro Porro, de volta às convocatórias na seleção de Espanha depois de não ter sido chamado para o Euro 2024, mostrou-se «muito feliz» com o regresso à equipa nacional e crê que está no seu melhor momento desde que esteve no Sporting.

«Eu diria que sim, desde que estive no Sporting. Estou muito melhor e isso é importante», referiu Porro, dizendo que melhorou no aspeto defensivo.

«Coloquei muito ênfase aí e também tive de defender muito. A Premier [League] é muito um contra um e trabalhei bem isso. O treinador que temos trabalha especialmente isso e, graças ao trabalho, melhorei», afirmou Porro.

O jogador do Tottenham surge de novo nas convocatórias da seleção numa altura em que o colega de posição e compatriota Dani Carvajal se lesionou com gravidade. Porém, a convocatória surgiu antes da lesão do jogador do Real Madrid. Porém, o azar de Carvajal poderá ser uma oportunidade para o ex-Sporting vir a ter mais oportunidades. Ainda assim, Porro diz que preferia que o colega estivesse apto, mesmo que isso significasse que não jogaria.

«Eu diria que preferia vir aqui e não jogar nem um minuto e que o Carvajal estivesse connosco», afirmou Porro, que acabou também a falar dos laterais e a fazer uma comparação curiosa com Carvajal e Jesús Navas, quando falava dos pitons das chuteiras, a propósito do olhar a qualquer pormenor.

«Eu, [ndr: pitons de] alumínio sempre. Eu olho sempre para tudo. Levanto-me a cada manhã para melhorar, sou um jogador que quer sempre mais e que cuido do mínimo detalhe. Não temos de ficar presos ao que fazemos bem. Sou um jogador muito sincero, que diz as coisas como elas são. Falta-me melhorar muito, tenho 25 anos. Eu olho para as carreiras de Jesús Navas e de Dani Carvajal e digo: “sou uma m****”. É verdade! Se me falam das carreiras que eles tiveram, eu digo: bem, estou no bom caminho. Que um dia seja como eles, porque são os meus ídolos», referiu.

Recorde-se que, com Carvajal lesionado e com o abandono de Jesús Navas da seleção após o Euro 2024, a atual convocatória de Espanha tem, sobretudo, duas opções para o lado direito da defesa: Porro e Óscar Mingueza.