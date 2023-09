Contratado em janeiro ao Sporting, Pedro Porro conseguiu ultrapassar as críticas de que foi alvo nos primeiros jogos ao serviço do Tottenham, mas confessa que se sentiu «mal-amado» nesse período.

«Existe muita conversa no futebol sobre a forma como jogamos. No início, houve alturas em que me senti um pouco mal-amado nesse sentido, mas não foi por causa de ninguém em particular, foi apenas devido ao ruído. No final de contas, sou eu que tenho de mudar as ideias das pessoas. Eu não dou muita importância às críticas em si, apenas me foco no meu próprio jogo, porque sou o único que pode mudar estas coisas», afirmou o lateral-direito espanhol em entrevista à Sky Sports.

Porro somou 17 jogos, três golos e outras tantas assistências nos spurs na última temporada. Esta época, assumiu-se como peça basilar no esquema de Ange Postecoglou e leva três partidas e um passe para golo.