Pedro Porro reconheceu que a mudança para o Sporting, em 2020, foi um passo decisivo para inverter o rumo da carreira. O lateral-direito espanhol sofreu uma lesão durante a época no Valladolid e perdeu espaço na equipa, mas tudo mudou quando chegou a Alvalade.

«Lembro-me que nesse ano trabalhei muito individualmente fora do clube e isso permitiu-me explodir mais tarde no Sporting. Aquele trabalho que fiz em silêncio naquele ano... se não fosse isso não teria explodido no Sporting», assumiu o jogador de 24 anos em entrevista ao jornal AS.

«[No Sporting tive] o que eu não tinha em Valladolid, a confiança. Confiança em tudo. Quando cheguei ao Sporting tive confiança desde o primeiro minuto e, quando dão confiança a todos no seu trabalho, ela explode», acrescentou.

Porro salientou ainda o carinho que os adeptos dos leões têm por si. «Vou a Portugal e todas as pessoas, neste caso do Sporting, adoram-me, e eu adoro-os. Sempre que posso vou vê-los. Temos uma relação especial entre jogador e adepto e isso também foi importante na altura.»

O internacional espanhol admitiu que a pressão mudou quando chegou a Portugal, pois passou de lutar pela permanência para lutar por títulos. O mesmo aconteceu quando chegou ao Tottenham, há cerca de um ano, e teve de conviver com algumas críticas. Embora tenha dado a volta à situação, Porro acredita que ainda não está ao nível do rendimento que apresentou no Sporting.

«Tive um desempenho muito bom lá, mas é diferente. A Premier League é a melhor [liga] do mundo. A chave é ser mais consistente. Considerando a consistência, estou melhor agora. Talvez no Sporting tenha marcado um golo ou dado uma assistência, mas a cada três ou quatro jogos. Aqui estou jogando de forma mais consistente, com um futebol melhor, mais confortável. No Sporting tive dois anos magníficos e hoje diria que estou um pouco abaixo do nível que tinha lá. Sinto-me cada vez melhor e isso é importante para mim», concluiu.

Esta temporada, Porro leva sete assistências e um golo em 21 jogos pelo Tottenham.