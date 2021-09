A Associação das Ligas Europeias anunciou esta quinta-feira que se irá opor a qualquer proposta de realização de um Mundial a cada dois anos, após uma reunião do organismo em Nyon, na Suíça.

«As Ligas estão a trabalhar em conjunto com outras partes interessadas para impedir que os órgãos dirigentes do futebol tomem decisões unilaterais que prejudicam o futebol nacional, que é a base da nossa indústria e de extrema importância para clubes, jogadores e adeptos de toda a Europa e do mundo», lê-se num comunicado da associação, após um encontro do Conselho de Administração, de que faz parte o português Pedro Proença.

O organismo prometeu uma «oposição firme e unânime» contra a possibilidade de um Mundial de dois em dois anos, hipótese levantada recentemente pela FIFA, para resolver os problemas financeiros que surgiram com a pandemia da covid-19.

«As novas competições, renovadas ou alargadas de futebol de clubes e seleções, tanto a nível continental como mundial, não são a solução para os atuais problemas do nosso futebol num calendário já congestionado», reforçou a Associação das Ligas Europeias.