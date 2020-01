O avançado brasileiro Pedro Rocha foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Flamengo e, entre o que é o «clube do coração» e o apoio dado pelo pai, o jogador de 25 anos não conteve a emoção, alastrada mesmo até às lágrimas.

«Falar do meu pai é… desculpe [mão ao rosto, bebe água]. Se estou aqui, muito é por ele. Ele ensinou-me o que é o futebol, acompanha-me até hoje e hoje estar a vestir a camisola do Flamengo [chora] sei que é um sonho para ele. Ele tentou também, infelizmente com as coisas da vida não deu, mas eu sei que o meu sonho é o sonho dele. Por ele, por toda a minha família», afirmou Rocha, lembrando Jessé Neves, que desde que o menino de Vila Velha começou a dar os primeiros toques na bola, aponta todos os feitos do antigo jogador de Cruzeiro, Spartak Moscovo e Grémio, desde 2002.

«Escolhemos o que o coração manda, escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo, o meu clube do coração e de toda a minha família, é uma emoção grande», afirmou, ainda, em conferência de imprensa, falando também do novo treinador, o português Jorge Jesus, com quem ainda não contactou.

«Ainda não tive contacto com o mister. Estou a chegar, vamos ver como vai ser o plano. Acredito que tenha um plano um pouco mais especial para que neste início façamos trabalhos específicos», disse.