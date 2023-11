O internacional espanhol Pedro Rodríguez não deixou José Mourinho sem resposta, depois de o treinador português o ter considerado «um jogador fantástico, mas também um nadador excelente», na sequência do dérbi de Roma.

«Isso faz-me rir. Porque todos nós sabemos como é o Mourinho, ele também fez isso no passado. Ele diz uma coisa, diz outra... Lembro-me de que quando vencemos o Real Madrid dele e ele disse outras coisas, quando vencemos o Manchester United por 4-0 - eu estava no Chelsea -, ele disse ainda mais. No ano passado, nos clássicos de Roma, também. É sempre assim, quando ele não fala do árbitro, fala do calendário ou de um jogador que se atira para o chão. Conheço-o muito bem, é um homem muito engraçado. Aceitei com muito fair-play porque sei que ele usa as palavras para minimizar a grande tensão do clássico. Conheço-o muito bem, já o tive como treinador», afirmou, em declarações à SportItalia.

De resto, o avançado de 36 anos mostrou ter muito respeito por Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea em 2015/16 e embora o português o tenha dispensado quando chegou à Roma.

«Um treinador que sempre respeitei. É um treinador forte que conquistou muitos troféus na sua carreira. Trabalhei com ele no Chelsea, ele deu-me a oportunidade de jogar numa equipa bonita, além de ganhar muitos troféus. Estou-lhe grato por isso», concluiu.