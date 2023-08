Depois da vitória do Flamengo diante do Olímpia (1-0), na última madrugada, a contar para os oitavos de final da Taça Libertadores, Jorge Sampaoli abordou a agressão do antigo adjunto Pablo Fernández ao avançado Pedro.

«Expressei-me publicamente sobre um facto pontual entre duas pessoas. O que o Pablo fez foi lamentável, teve de deixar o clube. Sempre que tenho de falar com os meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. O tema está resolvido, não tenho nada mais a dizer sobre isso», sublinhou o treinador do Flamengo em conferência de imprensa, tendo ainda revelado que o avançado brasileiro foi castigado pelo clube por faltar ao treino após a agressão do preparador físico.

«Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são as minhas pessoas. Pedro é da minha gente. Eu tenho de proteger o Pedro e resolver toda a situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. O Pedro não jogou porque o clube determinou uma suspensão, amanhã [sexta-feira] será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo», frisou.

Sampaoli considerou ainda que a agressão foi «uma situação isolada» e apontou ao futuro.

«[Pablo Fernández] é um companheiro de caminhada que cometeu um erro e pagou por isso. Mas é um facto que está acima de mim. O que eu pretendo sempre é deixar um legado futebolístico nos lugares em que estou e vim para isso. Vim num momento em que o clube vivia uma grande crise institucional e futebolística. Vamos resolvendo as situações futebolísticas. Doeu-me muito o que aconteceu, mas temos de seguir», concluiu.

No encontro do último sábado, diante do Atlético Mineiro, o antigo preparador físico dos rubro-negros agrediu Pedro com um soco por, de acordo com a imprensa brasileira, não ter gostado da atitude do jogador no aquecimento.

Pedro, refira-se, é um dos avançados na lista do Benfica para colmatar a provável saída de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain.