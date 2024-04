Situação chocante no embate entre Rosario Central e Peñarol (1-0)! Já após o apito final do jogo da primeira ronda da Libertadores, Maximiliano Olivera, do Peñarol, foi atingido com uma pedra na cara, arremessada pelos adeptos do clube argentino, tendo mesmo de ser levado posteriormente para o hospital.

Segundo o médico do Peñarol, o jogador ficou com um corte e a cara coberta de sangue, e acabou por desmaiar no balneário do Estadio Gigante de Arroyito.

«Estou bem! Obrigado pelas mensagens! Tirando as dores e alguns pontos, está tudo bem! Magoados com o resultado porque acreditamos merecer mais. Mas com muita raiva pelo péssimo tratamento que os nossos adeptos receberam. Uma vergonha!», escreveu Olivera no Instagram, após o jogo.

Nas redes sociais, o próprio Rosario Central comunicou que estão a trabalhar para «identificar» os culpados de uma situação «condenável e inadmissível», solicitando «vídeos ou fotografias» para apurar quem os protagonistas.