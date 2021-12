O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, deixou um claro aviso ao plantel e, nomeadamente, aos futebolistas ingleses Phil Foden e Jack Grealish, depois da vitória de domingo ante o Newcastle, por 4-0.

Os dois jogadores foram fotografados a sair à noite após a vitória da passada terça-feira por 7-0 ante o Leeds e não foram opção para o duelo com o Newcastle. Guardiola deu a entender, no rescaldo do jogo, que os dois jogadores não tinham descansado.

«Eu presto muita atenção ao comportamento dentro e fora do relvado», dissera o técnico do City, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

Em declarações posteriores à BBC Radio 5 Live, publicadas na segunda-feira, Guardiola acrescentou mais palavras sobre o assunto.

«E quando [ndr: o comportamento] fora do campo não for adequado, eles não vão jogar. Eles têm de estar focados a tempo inteiro porque as distrações no tempo de Natal e tudo o que acontece… tens de estar focado na mesma», afirmou.