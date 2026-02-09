O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, desfez-se (mais uma vez) em elogios ao futebolista português Bernardo Silva, preponderante na reviravolta em Liverpool (1-2), no domingo, com o golo que iniciou a cambalhota no marcador já bem perto do minuto 90.

«No fim, fomos guiados pelo nosso incrível jogador, um dos melhores jogadores que eu já treinei, o nosso capitão Bernardo. Nós seguimo-lo, eu sigo-o também. Porque quando um jogador coloca sempre a equipa à sua frente e faz as coisas pelo seu exemplo, todos o seguem. Eu em primeiro lugar», disse Guardiola, em conferência de imprensa.

«Ele fez o primeiro golo com a assistência do Haaland e fez a assistência para o penálti que o Matheus [Nunes] sofreu. E, finalmente, diria eu, ganhámos em Anfield. É sempre muito difícil e estou contente pelos rapazes», referiu, ainda.

Bernardo: «Se perdêssemos, a corrida pelo título estaria provavelmente perdida»

Também no final do jogo, Bernardo Silva salientou a importância de uma vitória que, para si, mantém o Manchester City na corrida pelo título.

«Sinto que toda a equipa sabia antes do jogo que, se perdêssemos o jogo, a corrida pelo título estaria provavelmente perdida. Sentimos que precisávamos de ganhar. A esperança está aqui e vamos lutar até ao fim», afirmou Bernardo, em declarações à Sky Sports.