O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu este sábado que possivelmente vai terminar a carreira de técnico de futebol mais tarde do que aquilo que o próprio tinha previsto.

No passado, o catalão já tinha dito que previa limitar o seu tempo como treinador, para perseguir outros interesses.

«Antes, eu pensava que ia retirar-me em breve. Agora penso que vou retirar-me mais velho. Não sei», afirmou Guardiola, na antevisão ao jogo com o Chelsea, em Stamford Bridge, marcado para as 16h30 de domingo.

«A experiência ajuda-te, especialmente da forma como eu vivo a minha profissão», acrescentou o técnico, que em novembro renovou até 2023 pelo clube inglês.

Depois de defrontar o Chelsea, o Manchester City volta a jogar já na quarta-feira com o Manchester United em Old Trafford, mas para a Taça da Liga, no jogo que define uma das vagas na final. Com um espaço curto entre os dois jogos, já habitual em Inglaterra, Guardiola diz que não está muito preocupado.

«O Ole [Solskjaer] está mais feliz do que eu», disse, Guardiola, em alusão aos casos de covid-19 que afetam a preparação da sua equipa. «Mas eu não estou muito preocupado com o United. Estou tão ocupado com o que temos de fazer e com o que conseguimos fazer com os nossos jogadores», disse, ainda.