Bernardo Silva até foi titular no empate do Manchester City diante do Everton, no último fim de semana, mas nos dois encontros anteriores somou apenas dois minutos.

O treinador dos citizens, Pep Guardiola, frisou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o internacional português desempenha um papel determinante na equipa, embora o próprio tenha admitido recentemente que está aberto a um novo projeto.

«É um jogador-chave, muito importante dentro e fora do campo. Sempre que falamos com o Bernardo é uma boa conversa, aprendes sempre algo sobre a humanidade dele, a visão dele acerca da equipa ou da Premier League. É um jogador incrivelmente fiável contra grandes equipas, é um jogador que está sempre lá nos jogos importantes e decisivos. Nada mudou. Sobre o futuro dele… pertence a ele próprio», afirmou o catalão na véspera da visita ao reduto do Chelsea.

Com contrato até 2025, Bernardo, de 28 anos, cumpre a sexta temporada no emblema de Manchester.