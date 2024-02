Pep Guardiola reagiu com ironia às notícias da imprensa espanhola de que Erling Haaland não estava satisfeito com a vida e o clima em Manchester. O treinador catalão confessou que não vê o norueguês infeliz e até deixou uma «alfinetada» aos jornais de Madrid.

«Têm de perguntar à imprensa de Madrid, talvez eles tenham mais informações do que nós. Não temos a sensação de que ele está infeliz. Ele estava [infeliz] porque não pôde jogar durante dois meses já que estava lesionado, mas talvez a imprensa de Espanha, e especialmente de Madrid, tenha mais informações do que nós», disse o técnico do Manchester City em conferência de imprensa.

«Não podemos dizer que ele não se adaptou rapidamente e que não esteve bem desde que chegou. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Quando ele estiver infeliz, ele tomará a decisão», acrescentou.

Esta temporada, Haaland leva 19 golos em 23 jogos.