Após duas temporadas no Paris Saint-Germain, Lionel Messi está em final de contrato e no próximo verão pode mudar-se para outro clube. O pai do futebolista argentino assegurou que não há nenhum acordo fechado para rumar à Arábia Saudita e o Barcelona tem manifestado interesse no regresso de «La Pulga».

Quem também deseja que Messi volte a Camp Nou é Pep Guardiola, que treinou o internacional argentino no Barça.

«Fará o impossível para voltar ao Barcelona», disse o treinador do Manchester City em entrevista à ESPN, antes de se render por completo ao jogador.

«Sou sócio do Barcelona, ​​tenho os meus dois lugares no Camp Nou e só espero que um dia possamos despedir-nos como ele merece. Foi o maior jogador de todos os tempos. Nas últimas décadas o Barcelona teve um “boom” e isso não seria possível sem ele. E não estou a falar de números, mas de incidência no jogo, beleza, estética, eficácia, de tudo», vincou.

Guardiola assumiu ainda que «ninguém imaginaria» que Messi deixasse o Barcelona nas circunstâncias em que o fez há duas temporadas.

«O Leo ajudou o nosso clube, o Barcelona, ​​a ser muito maior do que quando chegou. Quando uma pessoa é tão grande, merece uma despedida a bem», destacou.

«Espero que chegue o dia em que eu esteja no meu lugar e possa levantar-me, aplaudi-lo e despedir-me como o Leo merece. E sei que o Joan [Laporta] vai tentar e o Leo também e que ele e a sua família vão receber o carinho que todos nós, adeptos do Barcelona, ​​temos por toda a gratidão e respeito que ele deu ao clube», concluiu.