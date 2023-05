O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, foi questionado esta sexta-feira acerca dos episódios de racismo que Vinicius Júnior tem sofrido nos estádios espanhóis e apontou que a liga deveria replicar as atitudes da Premier League.

«Eles deveriam [aprender com a Premier League]. Aqui são muito rígidos [no combate ao racismo]. Eles sabem o que têm de fazer», começou por dizer o técnico catalão em conferência de imprensa, antes de tecer duras críticas a Espanha.

«O problema é que existe racismo em todos os lugares. Não apenas por género, mas também por cor ou pelas atitudes. Acreditamos que o nosso país é melhor que o outro, que a nossa língua é melhor que a outra, mas quanto mais viajas e mais conheces, por estares noutros países, dás-te conta de que somos o mesmo, com os mesmos medos, com as mesmas coisas boas», frisou.

«Precisamos de aceitar a diversidade como uma força do ser humano, mas agora ainda estamos muito longe disso. Espero que possa ser um passo para melhorar em Espanha, mas não estou otimista. Conheço um pouco o país e não estou otimista», completou.