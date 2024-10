O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, continua sem dar pistas sobre se vai continuar no comando técnico da equipa inglesa para lá da época 2024/25, mas está certo de que, se sair no próximo verão, os citizens vão estar preparados para um novo ciclo.

«Tenho de decidir. Ainda não tenho uma decisão, quando a tiver eu vou informar. Não há notícias, não tenho nada a acrescentar. A minha única preocupação é para os Wolves», referiu Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Wolverhampton (domingo, 14h00), da 8.ª jornada da Premier League.

«Estou certo de que o clube terá opções quando eu sair. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e eles têm de preparar. Não vai ser uma surpresa», expôs.

«Quero estar convencido de que é o melhor para o clube. Não vou atrasar nenhuma ação, a pensar que isso vai ser um problema para o clube», disse, garantindo que vai deixar a sua opinião sobre um eventual sucessor.

«Se o clube me pedir uma opinião [ndr: do meu sucessor] eu vou dar-lhes uma opinião. Mas a decisão não é minha, é do clube», afirmou.

Na quinta-feira, e segundo o The Athletic, Xabi Alonso é dado como um dos nomes para suceder a Guardiola, caso o atual técnico do Manchester City deixe o cargo no clube, que a partir de 2025/26 vai ter o português Hugo Viana como diretor-desportivo.

Também na quinta-feira, e respondendo sobre se poderia acompanhar Viana na saída do Sporting rumo ao Manchester City, o atual treinador dos leões, Ruben Amorim, falou em «rumores».