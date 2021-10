O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, surgiu esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brighton, com uma t-shirt a assinalar o apoio a Guido de Pauw, adepto belga do clube inglês de 63 anos, vítima de violenta agressão a meio da semana, à margem do jogo do City ante o Club Brugge, para a Liga dos Campeões.

«Estamos contigo, Guido», pôde ler-se, na frase inscrita na t-shirt, à qual o técnico catalão acrescentou algumas palavras em apoio ao fã sexagenário do Manchester City.

«Um grande abraço para ele e para toda a sua família. Esperamos que recupere rápido e que possa voltar ao estádio para apoiar-nos e para seguir a equipa, em casa e fora. Esperamos que isto não aconteça novamente. É difícil de entender como é que isto pode acontecer com pessoas que vão desfrutar de um jogo de futebol», disse Guardiola, não deixando de mostrar a sua incredulidade com o acontecimento da passada sexta-feira.

«Nas últimas horas está a evoluir favoravelmente, estamos otimistas. Claro que tem todo o apoio do clube naquilo que seja necessário para a investigação», apontou.

Tudo aconteceu na terça-feira, numa área de descanso de uma estrada perto de Gante, após a vitória do City ante o Club Brugge, por 5-1.

Dois adeptos do Brugge ficaram detidos na sequência da agressão, tendo outros três ficado em liberdade, mas com condições estritas, como a proibição de assistir a jogos de futebol e de visitar clubes ou cafés de adeptos.

O Manchester City joga no estádio Amex, ante o Brighton, às 17h30 de sábado, para a nona jornada da Premier League.