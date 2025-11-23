Guardiola confronta cameraman e Bruno Guimarães após a derrota com o Newcastle
Treinador do Manchester City ficou claramente afetado com o mau resultado dos «citizens»
Os ânimos aqueceram depois da derrota do Manchester City no reduto do Newcastle. Os jogadores confrontaram-se e Pep Guardiola, técnico dos «citizens», repreendeu Bruno Guimarães, capitão dos «magpies», naquilo que pareceu uma discussão acesa.
Na flash interview, abordado sobre o assunto, Guardiola relativizou o assunto. «Disse ao Bruno o quão bom ele é, e sobre a situação com Gigio [Donnarumma], expliquei o que aconteceu nas situações anteriores. Acho que está tudo bem», referiu.
No entanto, o técnico não ficou por aqui. Guardiola foi encarar um cameraman que captou o momento com o médio brasileiro. Uma vez mais, de uma forma que chamou a atenção dos espectadores.
Pep Guardiola with a cameraman at full-time at St. James’ Park 😳 pic.twitter.com/y6QDGi56Xw— ESPN UK (@ESPNUK) November 22, 2025