Os ânimos aqueceram depois da derrota do Manchester City no reduto do Newcastle. Os jogadores confrontaram-se e Pep Guardiola, técnico dos «citizens», repreendeu Bruno Guimarães, capitão dos «magpies», naquilo que pareceu uma discussão acesa.

Na flash interview, abordado sobre o assunto, Guardiola relativizou o assunto. «Disse ao Bruno o quão bom ele é, e sobre a situação com Gigio [Donnarumma], expliquei o que aconteceu nas situações anteriores. Acho que está tudo bem», referiu.

No entanto, o técnico não ficou por aqui. Guardiola foi encarar um cameraman que captou o momento com o médio brasileiro. Uma vez mais, de uma forma que chamou a atenção dos espectadores.

Veja todos os eventos na galeria associada. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Samu Costa marca mas perde com o Villarreal de Renato Veiga
Salvio supera Hulk e Lanús vence Sul-Americana nos penáltis
VÍDEO: João Neves marca, Nuno Mendes assiste e PSG segura liderança
Ex-Benfica Neres bisa pelo Nápoles, que dorme na liderança da Serie A