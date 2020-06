Espanha venceu a medalha de ouro olímpica em 1992, em Barcelona, num grupo que contava, entre outros, com Pep Guardiola, Mikel Lasa, Luis Enrique, Alfonso ou Juanma López. Na final, venceram a Polónia, que contava com o ex-Sporting Juskowiak, por 3-2.

Nesse grupo estava também o antigo guardião do Valência, Santiago Cañizares, que fez uma revelação curiosa sobre a ligação a esses tempos, dizendo que há um grupo nas redes sociais com todos, menos com Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City.

Cañizares considera que isso acontece talvez pelo facto de o catalão ser o mais bem sucedido no futebol profissional nesta altura, como treinador, o que lhe tira muito tempo no dia a dia.

«Perdi contacto com ele. Temos um chat com todos os que jogámos em 92, todos menos um: Guardiola. Provavelmente porque é o mais famoso neste momento. Não o estou a criticar, entendo que tenha muito stress e não está para besteiras. Está o Luis Enrique, o Abelardo…», disse, numa conversa com o especialista estatístico desportivo Alexis Martín-Tamayo, na página ‘Mister Chip’, na rede social Twitter.