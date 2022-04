O futebolista do Manchester City, Fernandinho, anunciou esta terça-feira que planeia deixar o clube inglês no final da época 2021/22, para potencialmente voltar ao Brasil, numa afirmação que apanhou de surpresa Pep Guardiola pouco depois. Tudo aconteceu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Eu quero jogar [ndr: na próxima época]. Vou voltar ao Brasil, de certeza. Decidi com a minha família», referiu Fernandinho, já depois de ter respondido com um «não», quando questionado sobre se esperava estar no clube inglês em 2022/23.

Minutos depois, Pep Guardiola foi questionado sobre as palavras de Fernandinho, evidenciando surpresa.

«Oh!», reagiu inicialmente. «Eu não sabia. Simon [ndr: jornalista], está a dar-me a notícia (risos). Eu não sabia… Vamos ver o que acontece no final da época, não sabemos o que vai acontecer. O Fernandinho é importante. Vou perguntar-lhe», começou por dizer Guardiola.

«No final da época vamos falar, talvez seja por causa da família dele. Vamos falar. O papel que ele desempenha esta época… Eu gosto das pessoas que se comportam nos bastidores. Eu sei o que ele fez, ele lida com muitos dos nossos jogadores e estrelas, em benefício da equipa. Louvo-o e ele já estava aqui quando eu cheguei. Conhecemo-lo bem, desde o primeiro dia até agora ele esteve sempre aqui. É um jogador incrível para o Manchester City. Há coisas que ninguém sabe, mas eu sei», referiu, mais tarde.

«Talvez o Txiki [diretor-desportivo] soubesse e não me disse. Eu não sei, foi uma surpresa. Eu já disse muitas vezes, quero que ele seja feliz. Amanhã jogamos por ele, dar-lhe o melhor momento chegando às meias-finais. Eu entendo, se ele quer jogar é compreensível. Olhem o Ferran Torres: eu não quero ninguém insatisfeito. Pela sua idade, pela família no Brasil… O clube vai ajudá-lo», afirmou, ainda.

Já depois da conferência de imprensa, Fernandinho recorreu à rede social Twitter para reforçar, com um esclarecimento adicional, as suas palavras na sala, perante os jornalistas.

«Eu fui 100 por cento honesto e espontâneo ao responder àquela questão na conferência de imprensa. Mas qualquer pessoa que me conheça sabe que a minha maior honestidade é para com o Manchester City e os meus deveres como capitão de equipa. O meu foco é 100 por cento em ganhar todos os títulos pelos quais estamos a jogar e só vou falar do meu futuro no final da época», escreveu o médio de 36 anos, há nove temporadas no City.

O Manchester City venceu o Atlético de Madrid em casa por 1-0 na passada terça-feira e defende a vantagem que tem a partir das 20 horas desta quarta-feira, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.