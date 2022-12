O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, foi da irritação à preocupação num ápice, depois de ter pontapeado uma garrafa que acabou no banco do Leeds, num momento caricato que aconteceu no jogo da última noite, por volta dos 82 minutos.

Guardiola reagiu com fúria depois de uma ocasião perdida e, na volta para o banco, apanhou uma garrafa a jeito e pontapeou-a com força, com o pé direito.

O problema é que a garrafa acabou no banco do Leeds. Não se percebe pelas imagens se acertou em alguém, mas Guardiola apercebeu-se de imediato do excesso, acabando de mãos na cabeça e a sprintar para um notório pedido de desculpas.

O City venceu o Leeds por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da Premier League.

Guardiola: da raiva à preocupação em 2 segundos 😅#PremierELEVEN pic.twitter.com/4x00s7udsy — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 28, 2022

[Imagens vídeo Eleven Sports]