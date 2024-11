O treinador português Pepa, que garantiu, este domingo, a subida ao Brasileirão ao comando do Sport Recife, falou num momento «muito especial» e não esqueceu quem disse que, quando chegou ao clube, estava a «dar um passo atrás».

«É muito especial, muita gente disse que eu estava a dar um passo atrás, que eu estava a ir para um clube que não tinha hipótese, um clube que diziam que era uma bagunça. Eu encontrei homens fantásticos, uma direção fantástica, uma torcida louca, fanática no bom aspeto, que cobra muito, é muita pressão, mas eu digo sempre: pressão é um privilégio», referiu Pepa, ainda em pleno relvado, poucos minutos após o fim da vitória ante o campeão Santos, por 2-1.

«Eu vim porque acreditei desde o primeiro minuto que iríamos ser campeões, mas temos noção que o mais importante era colocar o clube outra vez na Série A e não abanar nos momentos difíceis, não andar ao sabor do vento, mas sim acreditar no processo e no trabalho», referiu, deixando também uma palavra aos adeptos, ainda antes de falar na conferência de imprensa.

«Obrigado e, para o ano, que todos os jogos da Série A estejam com este ambiente. Assim vamos conseguir ser muito fortes em casa», concluiu, perante os repórteres, no relvado.