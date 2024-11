O Sport Recife, treinado pelo português Pepa, garantiu na noite deste domingo a subida ao Brasileirão, voltando ao principal campeonato brasileiro três anos depois da descida em 2021.

O feito da equipa pernambucana foi alcançado graças, não só à vitória por 2-1 ante o único promovido e já campeão à partida para a jornada, o Santos, como também pelos deslizes dos adversários diretos: Ceará (que apesar do empate também subiu) e do Novorizontino, que «morreu na praia» ao perder. O Mirassol fez a sua parte e garantiu uma inédita subida ao principal escalão.

A equipa treinada por Pepa era a única que não dependia só de si entre os quatro candidatos às três restantes vagas de subida e precisava que, entre Mirassol, Novorizontino e Ceará, pelo menos um deles tropeçasse, algo que aconteceu.

No Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Lucas Lima foi protagonista, ao bisar na partida: inaugurou o marcador em cima do intervalo, de penálti (45+4m) e fez o 2-0 já na segunda parte, aos 63 minutos. A festa tornou-se maior, mas em poucos instantes virou susto: o Sport fez o 3-0 aos 70 minutos, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo e o Santos reduziu ao minuto 77, por Wendell.

No entanto, o empate do Ceará ante o último classificado e já despromovido Guarani (0-0) e a derrota do Novorizontino na visita ao Goiás (1-0) ditaram um final de domingo feliz para o Sport.

As contas finais e Rafael Ramos também em festa

O Santos acaba o campeonato no 1.º lugar com 68 pontos. O Mirassol também conseguiu a subida ao Brasileirão, ao vencer a Chapecoense por 1-0, terminando no 2.º lugar, com 67 pontos. O Sport, treinado por Pepa, sobe no 3.º lugar, com 66 pontos. O Ceará, apesar do empate, garantiu a subida no 4.º lugar, com 64 pontos. O lateral-direito Rafael Ramos, que foi titular pelo Ceará, também festeja a promoção. O Novorizontino, que partiu para a jornada no 3.º lugar, em posição de subida, ficou em 5.º, com os mesmos 64 pontos do Ceará, mas perdeu no primeiro critério de desempate, o número de vitórias (19 do Ceará, para 18 do Novorizontino).

Festa de Pepa no relvado, com bandeira de Portugal

Após o apito final e já conhecedores dos resultados dos adversários, os jogadores do Sport começaram a festejar, assim como os adeptos que encheram o estádio e foram entrando no relvado. Ali estava também Pepa, a festejar com a família (mulher e filhos) e a bandeira de Portugal a acompanhar.