O jovem Gonçalo Cruz, apanha-bolas do FC Porto, destacou-se neste domingo ao entregar rapidamente a bola para Francisco Moura, diante do Sp. Braga, no Dragão. O lateral repôs a bola em jogo num ápice e o lance terminou no 2-1 portista, marcado por Pepê.

O gesto de Gonçalo foi reconhecido pelos jogadores do FC Porto e em especial por Nico González, que ofereceu o seu prémio de homem-de-jogo ao jovem apanha-bolas. No entanto, isto vai ser impossível de acontecer na Premier League a partir deste fim-de-semana.

Os apanha-bolas da Premier League vão deixar de poder entregar a bola diretamente aos jogadores, na sequência de uma alteração às diretrizes da competição. Estes terão instruções para colocar as bolas de jogo nos cones que rodeiam o campo, em vez de as entregarem aos jogadores, que terão então de recuperar a bola para si próprios.

A medida foi tomada para eliminar a possibilidade de as equipas da casa ganharem qualquer vantagem competitiva com as instruções que dão aos apanha-bolas, bem como qualquer possibilidade de conflitos relacionados com a devolução da bola.

Esta atualização surge na sequência de uma medida da Premier League contra o desperdício de tempo no início da época, que levou a um aumento significativo do tempo de compensação. Os capitães, treinadores e dirigentes da Premier League foram informados das mudanças que se avizinham esta semana e foram oficialmente confirmadas recentemente.