O futebolista alemão Antonio Rudiger admitiu que Pepe foi a sua «referência» ao olhar no passado para o Real Madrid, clube no qual está agora, elogiando o internacional português que representa atualmente o FC Porto.

«Eu tenho imediatamente de pensar no Pepe. Ele foi a minha grande referência no Real Madrid. Sempre quis ser como ele. Eu ainda era jovem e queria mostrar a todos que também podia ser forte, tinha isso na minha cabeça. Incrível o quão bom era o Pepe. Não era apenas nos duelos, mas também na configuração do jogo. Hoje em dia, no entanto, todos me dizem, no Real Madrid, que ele era mesmo uma pessoa muito calma fora do campo», referiu Rudiger, em entrevista ao Sport1.

O central ex-Chelsea prosseguiu, fazendo uma revelação relacionada com o Pepe.

«Foi o único jogador pelo qual esperei uma hora para ter a camisola. O Pepe o Sergio Ramos e o Thiago Silva são os três jogadores que mais me orgulho de ter na minha coleção de camisolas. Lendas absolutas», afirmou.

Pepe, de 39 anos, representou o Real Madrid durante dez temporadas, de 2007 a 2017.