O presidente da FIFA, Gianni Infantino, juntou-se ao coro de elogios a Pepe, defesa-central que anunciou a retirada do futebol nesta quinta-feira. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o responsável destacou a «marca significativa» do defesa no futebol mundial.

«Pepe deixou uma marca significativa no futebol mundial. Ao longo dos anos, demonstrou uma forte determinação e uma competitividade que o destacaram como um dos melhores defesas do mundo. O seu contributo para o futebol foi notável, tanto pela longevidade da sua carreira como pela intensidade com que sempre jogou. (...) Espero vê-lo em breve para dar-lhe um abraço», lê-se numa publicação na página oficial de Gianni Infantino, no Instagram.

Pepe pendurou as botas aos 41 anos, depois de terminar contrato com o FC Porto. Representou a Seleção Nacional no Euro 2024, na sua última aparição em campo.

Pepe somou mais de 30 títulos em toda a carreira, incluindo um Europeu e uma Liga das Nações com a Seleção Nacional e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.