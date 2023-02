Zé Valente está a ter um grande início de época ao serviço do Persebaya, com dois golos e três assistências em cinco jogo, mas também fora do campo tem mostrado dotes.

No final do encontro diante do Sleman, no qual bisou, o médio português de 28 anos liderou a claque da sua equipa na festa pós-jogo.

O Persebaya, refira-se, era o adversário do Arema aquando da tragédia no Estádio Kanjuruhan que vitimou 125 pessoas.