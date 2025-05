Nascido em Chicago, o Papa Leão XIV passou grande parte da vida no Peru como missionário e por lá se juntou aos costumes dos peruanos. De resto, já depois de ter sido apontado pela imprensa como adepto do Alianza Lima, foi o próprio clube quem reclamou Robert Prevost como apoiante.

«Do povo para o mundo. Uns na fé, outros no futebol, mas unidos no coração. Alianza é o povo e o Papa também», escreveu o emblema da capital do Peru, na rede social X.