O internacional peruano Paolo Guerrero apontou o dedo à arbitragem depois da derrota diante da Argentina (0-1), no Estádio La Bombonera, considerando que Lionel Messi foi protegido.

«Não sei qual é a vossa análise deste jogo, mas fisicamente acho que estivemos ao mesmo nível. É um pouco difícil quando o árbitro nos condiciona. Empurravam-nos e nem sequer assinalavam falta, tocava-se no Messi com um dedo e era sempre falta. Isto é relevante na vossa análise ou não vos importa? Ninguém o diz porque é o Messi», afirmou.

«Mas não é só o Messi, são todos. Qualquer contacto é falta. E por outro lado empurravam-nos e não era nada. Isso torna tudo mais difícil, pressiona-nos. No golo que sofremos não estivemos mal…», acrescentou ainda o veterano jogador ao Alianza Lima.

O Peru saiu derrotado do encontro frente à Argentina e segue no último lugar do grupo de qualificação para o Mundial de 2026, com apenas sete pontos. Já a Argentina, segue em primeiro, com 25.