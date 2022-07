Ricardo Gareca está de saída da seleção do Peru, informou a federação daquele país.



O técnico argentino e a federação peruana não chegaram a acordo para a renovação do contrato. Recentemente o Peru falhou a qualificação para o Mundial Qatar 2022 ao perder no play-off com a Austrália, no desempate por penáltis.



Recorde-se que «El Tigre», de 64 anos, estava há sete épocas no cargo. Gareca qualificou o Peru para o Mundial 2018, 36 anos após a sua última presença, e levou a seleção à final da Copa América em 2019.