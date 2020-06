Alberto Rodríguez jogou oito anos em Portugal ao serviço de Sporting de Braga, Sporting e Rio Ave. O internacional peruano passou em revista a sua carreira e recordou um conselho que recebeu de José Mourinho em 2007, quando jogava nos bracarenses.



«Estava com um dirigente que era muito amigo do Mourinho. O treinador era o Jorge Costa, antigo central do FC Porto. Depois do treino, chamaram-me e estava lá o Mourinho. Fiquei surpreendido, não sabia que se conheciam. Ele disse-me: 'Vou ser claro. És um grande central, mas tens de dar mais porrada. Os avançados precisam de sentir a tua presença. És um craque, mas tens de dar porrada'. Não sei se foi por o meu treinador ser o Jorge Costa, que foi capitão dele no FC Porto e dava muita porrada (risos). A verdade é que não lhe fiz muito caso», contou, em entrevista ao programa «Al Ángulo» da Movistar.



De facto, o defesa parece não ter prestado atenção às palavras do treinador português. Após deixar Portugal, Alberto Rodríguez voltou à América do Sul e por Sporting Cristal, Melgar, Junior Barranquilla e Alianza de Lima.