Uma pessoa morreu e pelo menos 47 ficaram feridas no Estádio Alejandro Villanueva, durante uma concentração de adeptos do Alianza Lima na véspera do duelo com o Universitario de Deportes.

Apesar de relatos iniciais darem conta da queda de uma estrutura na bancada sul, as autoridades indicam que o incidente terá sido provocado pela forte pressão entre adeptos numa zona sobrelotada.

«As pessoas estavam a empurrar-se, o que acabou por originar uma situação fatal», explicou o ministro da Saúde, Juan Carlos Velasco. Várias vítimas foram encaminhadas para diferentes unidades hospitalares da capital peruana.

O socorro mobilizou dezenas de operacionais e meios de emergência, enquanto a polícia isolou a área para facilitar os trabalhos. O caso está agora sob investigação, com as autoridades a prometerem apurar todas as circunstâncias do sucedido, ainda que os primeiros indícios apontem para um acidente num momento de grande afluência de adeptos.