O futebolista croata Petar Musa, que esta época jogou no Boavista por empréstimo do Slavia Praga e tem encaminhada a ida para o Benfica, foi convocado pela primeira vez para a seleção da Croácia.

O avançado de 24 anos integra a lista de 35 jogadores convocados pelo selecionador Zlatko Dalic, com vista aos jogos da Liga das Nações, em junho.

A Croácia integra o grupo 1 da Liga A e tem como adversários Dinamarca, França e Áustria. Os croatas jogam com a Áustria dia 3, com a França dia 6, com a Dinamarca dia 10 e com a França, novamente, no dia 13. Depois, ficam a faltar as duas restantes jornadas, agendadas para setembro.

Musa fez 12 golos em 31 jogos pelo Boavista em 2021/22.

«Ele marcou 12 golos, está a fazer uma transferência para um grande clube [ndr: Benfica]. É um atacante clássico e vai ser uma boa oportunidade para vê-lo. Mereceu a oportunidade e vai tudo depender dele», disse Dalic, à imprensa croata, após o anúncio dos convocados.