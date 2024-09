Petar Musa chegou neste sábado à noite aos 15 golos com a camisola do FC Dallas (14 na MLS) e tornou-se no jogador mais concretizador da história da equipa texana na época de estreia.

O ex-avançado do Benfica e do Boavista finalizou de cabeça uma transição rápida do FC Dallas, fazendo dessa forma o 2-1 na receção ao Colorado Rapids.

O golo do jogador de 26 anos acabou servir de pouco no jogo, já que os visitantes deram a volta ao marcador e venceram por 3-2.